Accordo per gli agenti di commercio, nuova strategia di gestione delle reti
Maggiori tutele per i lavoratori e regole più stringenti su aspetti importanti del rapporto di agenzia. Per le imprese è necessario rivedere i modelli contrattuali
Il nuovo Accordo economico collettivo (Aec) per il settore del Commercio (in vigore dal 1° luglio 2025) introduce maggiori tutele per gli agenti e regole più stringenti su aspetti importanti del rapporto di agenzia, rendendo necessaria per le imprese la revisione dei modelli contrattuali e delle strategie di gestione delle reti commerciali.
In base al nuovo accordo vengono chiarite in primo luogo le basi di calcolo di alcuni istituti contrattuali rilevanti (Firr, variazioni unilaterali, indennità ...