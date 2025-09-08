Accordo Italia-Albania sulla sicurezza sociale, istruzioni Inps sull’Uniemens

L’entrata in vigore, dal 1° luglio 2025, dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale rappresenta un passaggio significativo nei rapporti bilaterali tra i due Paesi. L’accordo è stato firmato a Roma il 6 febbraio 2024 e ratificato con la legge 11 marzo 2025, n. 29, e la relativa Intesa amministrativa sottoscritta il 10 aprile 2025, che dettaglia gli aspetti operativi. Per la disciplina di dettaglio, si rinvia alla circolare 106/2025 del 1° luglio...

