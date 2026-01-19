Accordo sull’apprendistato di alta formazione per i lavoratori delle Attività Ferroviarie
Interessati studenti tra i 18 e i 30 anni iscritti a corsi di laura o a un master post laurea. Introdotto il tutor aziendali
In data 13 gennaio 2026 tra Agens, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Ferrovie è stato sottoscritto, in attuazione dell’articolo 22 del ccnl Mobilità/Area AF, il verbale di accordo in materia di apprendistato di alta formazione.
Disciplina generale
Il contratto di apprendistato di alta formazione è rivolto a studenti di età compresa...
