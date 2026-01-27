Accordo sul welfare per i lavoratori delle concessionarie di autostrade e trafori

Il 23 gennaio 2026 Federreti, Acap e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal, Federazione Ugl Viabilità e Logistica hanno sottoscritto l’accordo sul welfare per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori.

Le parti in relazione a quanto stabilito dall’Accordo di...