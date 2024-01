Addio Cu per i compensi a minimi e forfettari

Abolito, dal 2024, l’obbligo di rilascio della certificazione unica per i compensi erogati a minimi e forfettari. A prevederlo è il decreto adempimenti (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), che recepisce l’articolo 16 della legge delega per la riforma fiscale (legge 111/2023).

L’articolo 3 del decreto modifica l’articolo 4 del Dpr 322...