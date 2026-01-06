Addio a quota 103 e opzione donna. Diluito l’aumento dei requisiti nel 2027-28
La legge di Bilancio non ha prorogato alcuni canali di pensionamento per quest’anno e introduce alcune novità per il futuro
In ambito pensionistico, la legge di Bilancio 2026 interviene modificando alcune regole con effetto dal 2027, mentre per quanto riguarda l’anno in corso le novità sono costituite soprattutto dalla mancata proroga di alcuni canali di pensionamento.
Infatti rispetto al 2025, per le lavoratrici viene meno la possibilità di accedere a opzione donna, che consentiva, in presenza di 35 anni di contribuzione e almeno 61 anni di età (e ulteriori requisiti) di accedere al trattamento pensionistico calcolato...