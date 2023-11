Adeguata la contribuzione al Fondo di solidarietà del settore ambientale di Gianfranco Nobis

L’Inps, con il messaggio 3901/2023, provvede a dare attuazione amministrativa all’adeguamento del regolamento istitutivo del Fondo di solidarietà per le imprese del settore ambientale adottato con decreto interministeriale del 29 settembre 2023.

In particolare, viene confermato che i nuovi obblighi contributivi e l’aggiornamento delle prestazioni erogabili troveranno applicazione dall’11 novembre 2023, data di scadenza del quindicesimo giorno di “vacatio legis” seguente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto prima citato.

Le modifiche apportate al regolamento del Fondo riflettono l’obbligo di adeguamento alla disciplina delle integrazioni salariali, così come previsto dal novellato articolo 26 (commi 6 e 7) del Dlgs 148/2015 e hanno determinato l’estensione della dimensione minima dell’azienda, che passa a un dipendente (rispetto ai cinque precedenti), e l’introduzione della prestazione di integrazione salariale (non più assegno ordinario) con durata modulare in base alla dimensione aziendale e alla causale di intervento.

Dal mese di novembre 2023 scatta quindi l’obbligo di contribuzione al Fondo ambientale anche per le imprese del settore che occupano almeno un dipendente (e fino a quattro), in precedenza escluse dalle prestazioni e dal relativo obbligo contributivo. Ne consegue che per tali imprese cesseranno, sempre dal mese di novembre, gli obblighi contributivi dovuti al Fondo d’integrazione salariale, con revoca automatica dalla posizione contributiva del codice autorizzazione “0J”.

In particolare, il contributo ordinario di finanziamento del Fondo per le imprese che occupano al meno un dipendente, e fino a 14, è pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore). Mentre in caso di imprese che occupano almeno 15 dipendenti l’entità della contribuzione applicabile è pari allo 0,65%, mantenendo le medesime suddivisioni tra quota a carico azienda e dipendente. Seguiranno a breve ulteriori indicazioni da parte dell’Istituto al fine di regolamentare la durata e le modalità di accesso alla prestazione di integrazione salariale.