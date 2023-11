Adeguato il Fondo di solidarietà per le imprese del settore ambientale di Gianfranco Nobis

Cambia la dimensione minima aziendale utile per l’accesso, che passa da 5 a un unico dipendente

Con decreto 23A05901 del 29 settembre 2023, emanato congiuntamente dal ministero del Lavoro e dell’Economia, è stata apportata una sostanziale rivisitazione del funzionamento del Fondo di solidarietà per i dipendenti del settore ambientale, il quale, per effetto delle modifiche addotte, ha esteso il proprio perimetro di copertura e aggiornato le prestazioni complessivamente riconoscibili. In particolare, le modifiche apportate al regolamento del Fondo riflettono l’obbligo di adeguamento dello stesso alla disciplina delle integrazioni salariali, così come previsto dal novellato articolo 26 (commi 6 e 7) del Dlgs 148/2015.

Con la pubblicazione del decreto interministeriale sulla Gazzetta Ufficiale 252 del 27 ottobre cambia quindi la dimensione minima dell’azienda utile all’accesso alla disciplina complessiva del fondo, che passa dai 5 dipendenti medi a un unico dipendente.

In sostanza, dalla data di pubblicazione in Gazzetta, tutte le imprese del settore che abbiano al meno un rapporto di lavoro rientrano all’interno del perimetro di applicazione del Fondo di solidarietà. Tale estensione comporta anche il versamento della contribuzione dovuta dall’azienda, pari allo 0,45% della retribuzione imponibile per le imprese fino a cinque dipendenti e 0,65% in caso di imprese di maggiori dimensioni, così come originariamente previsto del decreto 103594 del 9 agosto 2019, istitutivo del Fondo.

L’assegno ordinario prende il nome di assegno d’integrazione salariale e ne viene subordinata la fruizione ai criteri di condizionalità e formazione previsti all’articolo 25-ter del Dlgs 148/2015.

Viene poi modulata la durata della prestazione d’integrazione salariale in base alla dimensione aziendale e alla causale di intervento; in particolare, 13 settimane per le imprese fino a 5 dipendenti, 26 settimane per le imprese da cinque e fino a cinque dipendenti in relazione a tutte le causali di intervento, ordinarie e straordinarie.

Per le imprese che abbaiano più di 15 dipendenti, in relazione alle causali ordinarie di accesso al trattamento d’integrazione salariale la durata è pari a 26 settimane, per la causale straordinaria di riorganizzazione aziendale e per realizzare processi di transizione la prestazione massima è pari a 24 mesi, mentre invece il limite è pari a 12 mesi per la causale straordinaria di crisi aziendale e 36 mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarietà.

Le modifiche apportate, unitamente alla gestione del versamento della contribuzione dovuta, saranno oggetto di una circolare applicativa da parte del Inps, attraverso la quale saranno illustrati i necessari passaggi amministrativi.