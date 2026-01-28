Adi e supporto formativo: l’Inps corregge il tiro sulla compatibilità

L’Inps ha annullato e sostituito il messaggio 192/2026 del 21 gennaio in materia di compatibilità, nello stesso nucleo familiare, di richieste di assegno di inclusione (Adi) e di indennità per il supporto formazione e lavoro (Sfl), entrambe introdotte dal Dl 48/2023, convertito nella legge 85/2023.

Con il messaggio 285/2026 del 28 gennaio l’istituto...