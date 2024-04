Agevolazioni contributive e ammortizzatori

La domanda

Abbiamo una Azienda in Cassa integrazione guadagni straordinaria e una in Cassa integrazione ordinaria dal 01 gennaio 2024. Per quei dipendenti cha a tale data hanno in essere agevolazioni contributive previste dalla Legge 205/2017 giovani under 30 con sgravio al 50% e/o agevolazioni contributive previste dalla Legge 160/2019 giovani under 36 con sgravio al 100%, è possibili fruire di tali agevolazioni anche per il periodo di Cassa integrazione guadagni Straordinaria / Ordinaria o vanno sospese? E in caso di nuove assunzioni con i requisiti delle agevolazioni in oggetto come si deve comportare l’azienda?