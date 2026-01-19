Aggiornate le indennità antitubercolari 2026

Rivalutati dall’Inps gli importi che devono essere riconosciuti ai soggetti affetti da malattia tubercolare per il 2026 a seguito della determinazione della percentuale di perequazione in misura pari all’1,4% e alla conferma dello 0,80%% per il 2025.

L’Inps con la circolare del 15 gennaio 2026 n. 2, ha aggiornato di conseguenza i valori delle prestazioni economiche di cui beneficiano assicurati e pensionati e ha confermato i valori applicati nel 2025.

Pertanto, i nuovi importi delle prestazioni sono...