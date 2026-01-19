Previdenza

Aggiornate le indennità antitubercolari 2026

Con la circolare del 15 gennaio 2026 n. 2 l’Inps ha rivalutato gli importi che devono essere riconosciuti per il 2026

di Pietro Gremigni

Rivalutati dall’Inps gli importi che devono essere riconosciuti ai soggetti affetti da malattia tubercolare per il 2026 a seguito della determinazione della percentuale di perequazione in misura pari all’1,4% e alla conferma dello 0,80%% per il 2025.

L’Inps con la circolare del 15 gennaio 2026 n. 2, ha aggiornato di conseguenza i valori delle prestazioni economiche di cui beneficiano assicurati e pensionati e ha confermato i valori applicati nel 2025.

Pertanto, i nuovi importi delle prestazioni sono...

Correlati

Circolare

Gli ultimi contenuti di Previdenza