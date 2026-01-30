Aggiornati i minimali e i massimali retributivi a fini contributivi

Con la circolare 6/2026, Inps ha comunicato i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della retribuzione a fini contributivi e gli altri valori necessari per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, tenuto conto della perequazione automatica delle pensioni che, con riferimento al 2025, è stata pari all’1,4 per cento.

Il minimale...