Aggregazioni, i fondi rilanciano e puntano sugli studi più grandi
In crescita l’interesse del mondo finanziario verso commercialisti e consulenti del lavoro: la ricerca guarda alle realtà con maxifatturati. Conclusa la prima operazione di integrazione con gli avvocati
Crescono le dimensioni degli studi coinvolti nell’M&A, di pari passo con il sempre maggior interesse della finanza verso gli investimenti nelle attività professionali. Dopo la prima operazione varata un anno fa da Studitalia, che ha visto l’ingresso con 26 milioni di euro, della boutique di private equity Milano Capital per finanziare un maxi piano di acquisizione di studi, ora si moltiplica l’interesse di fondi, investitori strutturati e family office verso gli studi professionali, in particolare...