Agricoli: effetti dei controlli Inps sull’esonero contributivo 2020
Nel caso di provvedimenti di annullamento sanzione ridotta del 50% in caso di pagamento in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla loro notifica
L’articolo 222 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (legge 17 luglio 2020, n. 77) aveva disposto che al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, era riconosciuto l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020...
