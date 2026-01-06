Agricoltura, via libera alla revisione dei contributi Inail
La legge 198/2025, di conversione del Decreto Sicurezza (Dl 159/2025) e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 301 del 30 dicembre 2025, all’articolo 1, comma 2, ha confermato la previsione che autorizza l’Inail ad effettuare la revisione dei contributi in agricoltura a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo quanto disposto dal Titolo II del Testo unico infortuni (Dpr 1124/1965), nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.
Si tratta di una novità molto attesa dal settore agricolo che, da ...