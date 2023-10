Aiop-Rsa: accordo ponte in attesa del contratto unico di settore di Cristian Callegaro

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







È stato sottoscritto in data 3 ottobre 2023, tra Aiop, Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl, un accordo ponte in attesa che si possa addivenire alla stipula di un contratto unico di settore.

Attraverso l’accordo ponte sottoscritto le parti intendono adeguare le retribuzioni dei lavoratori alla media del c.c.n.l. di settore attraverso un importo tabellare incrementato rispetto a quello attualmente vigente; le parti intendono altresì aggiornare taluni istituti (contratto a tempo determinato) alla luce della normativa vigente.

L’accordo ha efficacia temporale dal 1° ottobre 2023 al 30 giugno 2024.

Retribuzione tabellare

L’allegato A dell’accordo ponte riporta i nuovi importi della retribuzione tabellare da applicarsi a partire dalla retribuzione del mese di competenza ottobre 2023.

Indennità per servizio notturno effettuato in ordinario

Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne (servizio prestato tra le 22:00 e le 6:00) spetta una maggiorazione pari al 15 per cento della quota oraria lorda per le ore di lavoro notturno.

Superminimo

A decorrere dal mese successivo alla data di efficacia dell’accordo ponte, ai soli lavoratori che risultino in forza a tale data e che in pari data risultino titolari di un importo a titolo di superminimo collettivo ex accordo integrativo 11 giugno 2012, verrà riconosciuto un nuovo superminimo collettivo determinato in misura tale da garantire che, per effetto del presente accordo ponte derivi, in ogni caso, a favore dei suddetti lavoratori un incremento della somma tra paga tabellare e superminimo collettivo non inferiore ad euro 40,00. Tale disposizione non si applica ai lavoratori il cui superminimo collettivo è stato determinato successivamente al rinnovo del Ccnl Aiop Strutture sanitarie stipulato in data 8 ottobre 2020. Il nuovo superminimo non concorre alla quantificazione della paga giornaliera ed oraria ma è utile ai fini del calcolo del Tfr e dell’indennità sostitutiva del preavviso e sarà non assorbibile in caso di futuri aumenti contrattuali a qualsiasi titolo riconosciuti.

Premio di anzianità

A tutti i dipendenti appartenenti ai livelli A, B, C, D1, D2, D3, E1, E2, E3 che alla data di sottoscrizione dell’accordo ponte abbiano già maturato dieci anni di anzianità nella stessa azienda o gruppo compete un importo lordo pari ad euro 40,00 da erogarsi per tredici mensilità ed utile ai fini del TFR.

Premio di produttività

Nell’ambito del contratto unico di settore, viene demandato alla contrattazione di livello aziendale l’istituzione di un nuovo premio di produttività annuale a cui destinare gli importi accantonati nel fondo di produttività aziendale, assegnando premialità alla continuità lavorativa.