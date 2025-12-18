Agevolazioni

Al via il bando Isi da 600 milioni per investimenti in sicurezza

Risorse suddivise in cinque assi. Ogni azienda può chiedere contributi per un intervento principale e un progetto aggiuntivo

di Claudio Tucci

Nel giorno in cui la Camera ha approvato definitivamente il Ddl Sicurezza, che introduce diverse novità, dal sistema premiale per le aziende virtuose al badge di cantiere per i settori più a rischio, al rafforzamento dell’attenzione su appalti e sub-appalti, arriva in Gazzetta Ufficiale il bando Isi 2025 dell’Inail che rafforza il sostegno alle aziende che scelgono di investire in prevenzione, mettendo a disposizione del sistema produttivo altri 600 milioni di euro a fondo perduto per la realizzazione...

Gli ultimi contenuti di Agevolazioni