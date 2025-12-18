Al via il bando Isi da 600 milioni per investimenti in sicurezza
Risorse suddivise in cinque assi. Ogni azienda può chiedere contributi per un intervento principale e un progetto aggiuntivo
Nel giorno in cui la Camera ha approvato definitivamente il Ddl Sicurezza, che introduce diverse novità, dal sistema premiale per le aziende virtuose al badge di cantiere per i settori più a rischio, al rafforzamento dell’attenzione su appalti e sub-appalti, arriva in Gazzetta Ufficiale il bando Isi 2025 dell’Inail che rafforza il sostegno alle aziende che scelgono di investire in prevenzione, mettendo a disposizione del sistema produttivo altri 600 milioni di euro a fondo perduto per la realizzazione...