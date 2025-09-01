Allegato tecnico uniemens del 30 luglio

Il 30 luglio Inps ha rilasciato il nuovo allegato tecnico del documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili uniemens (documento tecnico 4.30.4 – schema di validazione versione 4.30.3). Con questo rilascio viene aggiornato lo schema XSD nell’elemento Azienda/ListaPosPA e viene aggiornata l’appendice B per quanto attiene l’elemento < DenunciaIndividuale >, l’elemento < DenunciaAziendale >, e l’elemento < ListaPosPA >.

Le modifiche dell’appendice B per l’elemento denuncia individuale

Sono stati inseriti...