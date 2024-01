Le parti hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici. Previste novità per: minimi, una tantum, aumenti periodici per anzianità di servizio, contratto a termine, banca delle ore, rimborso spese, prestazioni integrative sanitarie e formazione dei rappresentanti per la sicurezza