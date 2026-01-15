Altri sei mesi per formare 200mila disoccupati con i fondi Pnrr
Rimodulate le risorse del programma Gol e ammessi anche i percorsi di riqualificazione di durata inferiore al minimo
Pubblicato il decreto del 4 dicembre 2025 del ministero del Lavoro, con nuovo riparto di risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per il triennio 2024-2026 destinate alle politiche attive per il lavoro del programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol).
L’effetto pratico di questo provvedimento è di poter utilizzare...
