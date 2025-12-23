Amministratori di condominio, le principali novità dell’accordo di rinnovo
Decorrenza dal 1° gennaio 2026. Previsti aumenti dei minimi tabellari, aggiornamento del welfare contrattuale e nuova classificazione del personale
In data 12 dicembre 2025 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del Ccnl per i dipendenti degli studi professionali che amministrano Condomini o Immobili, Società di servizi integrati alla proprietà immobiliare. Il nuovo accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 2026 e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2028. La Parti firmatarie, inoltre, hanno manifestato l’interesse a procedere tempestivamente al rinnovo del presente accordo, adeguando non solo la parte economica alla luce degli incrementi del costo...
Correlati
Contrattazione nazionale
Dirigenti commercio, aumenti salariali e investimento in welfare
di Potito di Nunzio