Amministratori di condominio, le principali novità dell’accordo di rinnovo

In data 12 dicembre 2025 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del Ccnl per i dipendenti degli studi professionali che amministrano Condomini o Immobili, Società di servizi integrati alla proprietà immobiliare. Il nuovo accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 2026 e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2028. La Parti firmatarie, inoltre, hanno manifestato l’interesse a procedere tempestivamente al rinnovo del presente accordo, adeguando non solo la parte economica alla luce degli incrementi del costo...

