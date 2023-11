Ammortizzatore unico, domanda di rettifica solo dopo l’annullamento della precedente di Mauro Pizzin

Istruzioni operative Inps per la consultazione delle richieste e la gestione degli esiti. Definita la modalità di presentazione della domande delle aziende agricole









Con il messaggio 3825/2023 di ieri l’Inps ha fornito le istruzioni operative per la consultazione delle domande, la gestione degli esiti e l’invio delle domande di rettifica relative all’ammortizzatore sociale unico introdotto dal Dl 61/2023. Nel documento vengono, inoltre, forniti chiarimenti sulla presentazione delle domande delle aziende agricole.

Si ricorda che l’ammortizzatore unico costituisce uno strumento di sostegno al reddito destinato alle aziende e ai lavoratori colpiti dalle alluvioni che hanno interessato lo scorso maggio Emilia Romagna, Marche e Toscana, intervenendo a favore sia dei datori di lavoro costretti a sospendere l’attività a causa dall’alluvione, sia dei dipendenti privati impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro per lo stesso motivo.

L’Inps analizza anzitutto il caso delle domande scartate in accettazione, chiarendo che in caso di anomalie alla comunicazione di risposta inviata tramite “Comunicazione bidirezionale” vengono allegati due file: il primo con gli esiti delle singole domande presentate, il secondo con le decodifiche dei codici di errore. Eventuali comunicazioni inviate dopo l’11 agosto scorso in risposta a una comunicazione di riscontro senza la creazione di una nuova comunicazione di richiesta vengono scartate.

Quanto alla irreperibilità, si chiarisce che essa è considerata una causa ostativa al riconoscimento dell’ammortizzatore unico solo per i lavoratori subordinati impossibilitati a recarsi al lavoro in quanto residenti in uno dei comuni alluvionati. Nel loro caso, quindi, l’irreperibilità comporta la reiezione automatizzata della domanda e il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore che senza una regolarizzazione della sua situazione anagrafica presso il comune in cui è residente il pagamento non potrà essere effettuato.

Per tutte le altre tipologie di lavoratori l’irreperibilità non rileva, salvo il caso in cui la modalità di pagamento indicata sia quella del bonifico domiciliato, con conseguente respingimento della richiesta mediante un messaggio fornito al datore di lavoro, che dovrà rinviare la domanda fornendo gli estremi di un Iban valido sul quale effettuare il pagamento.

Per quanto concerne le domande di rettifica dei dati contenuti in richieste già inviate l’Inps precisa che dal 6 novembre il datore dovrà prima annullare la precedente domanda inviando un flusso con la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” con l’indicazione di un numero di giorni di sospensione pari a “0”, e poi inviare la nuova domanda con i dati rettificati.

Le domande che rispetto a una precedente richiesta già inviata presentano una “Tipologia beneficiario” diversa verranno considerate e gestite come due domande indipendenti l’una dall’altra.

L’Inps chiarisce, infine, che per la presentazione della domanda da parte delle aziende agricole bisogna entrare nella sezione “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” tramite l’apposito profilo e quindi selezionare la voce dal menu a sinistra denominata “Cassetto previdenziale del contribuente”. Avviata l’applicazione, va selezionata una posizione contributiva (Cida) tra quelle presenti nel sistema “Gestione deleghe” delle aziende agricole. Dopo la selezione della posizione contributiva si attiverà automaticamente il menu a sinistra. Selezionando la voce “Contatti/Lista Comunicazioni”, verrà aperta una finestra che permette la creazione di una nuova comunicazione. Si dovrà infine selezionare l’oggetto “Ammortizzatore Unico”, inserire il testo della comunicazione e allegare il file nel formato Csv. A quel punto la richiesta sarà presa in carico ed elaborata automaticamente.