Ammortizzatori sociali alla cessazione del rapporto
Gli ammortizzatori sociali rappresentano uno strumento fondamentale del sistema di tutela del lavoro, volto a garantire un sostegno al reddito nei momenti di perdita dell’occupazione. In particolare, alla cessazione del rapporto di lavoro, l’ordinamento prevede specifiche misure economiche destinate ad accompagnare il lavoratore nella fase di transizione verso una nuova occupazione. Tra queste assumono un ruolo centrale la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e l’Indennità di disoccupazione...
Correlati
Circolari del Sole 24 Ore
Circolari del Sole 24 Ore
Dirigenti commercio, aumenti salariali e investimento in welfare
di Potito di Nunzio