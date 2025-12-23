Circolari24 LavoroAmmortizzatori

Ammortizzatori sociali alla cessazione del rapporto

di Alessandro Necchio, Martina Rauli e Francesco Gallo.

Gli ammortizzatori sociali rappresentano uno strumento fondamentale del sistema di tutela del lavoro, volto a garantire un sostegno al reddito nei momenti di perdita dell’occupazione. In particolare, alla cessazione del rapporto di lavoro, l’ordinamento prevede specifiche misure economiche destinate ad accompagnare il lavoratore nella fase di transizione verso una nuova occupazione. Tra queste assumono un ruolo centrale la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e l’Indennità di disoccupazione...

I punti chiave

  1. NASpI: nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego
  2. La DISC-COLL: indennità di disoccupazione per i collaboratori

