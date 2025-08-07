Anche nel 2026 contratti a termine con causali individuali
La proroga, rispetto al 31 dicembre 2025, è contenuta nella legge di conversione del decreto 95/2025
Con la legge di conversione del decreto Economia (Dl 95/2025), è stato prorogato di un anno – dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 – il termine entro il quale le parti individuali, in assenza di una disciplina collettiva, possono continuare a definire in autonomia le causali che legittimano l’apposizione del termine oltre i 12 mesi ai contratti a termine, anche in somministrazione.
Una novità importante che si comprende bene solo ricostruendo il quadro normativo che risulta dopo questa nuova proroga...
Correlati
Decreto legge