Appalti, contratti di lavoro diversi ma con impegno a parificare
L’operatore che applica un Ccnl diverso da quello indicato dal bando deve spiegare come elimina gli scostamenti economici e normativi
Con la pubblicazione della relazione illustrativa al bando tipo 1/2023 aggiornata al decreto legislativo 209/2024 (decreto correttivo), Anac è intervenuta nuovamente sul tema della equivalenza delle tutele tra diversi Ccnl indicata nell’articolo 11, commi 3 e 4, del Codice dei contratti pubblici, prospettando alcune novità di rilievo.
La disposizione sopra citata consente all’operatore economico di applicare un Ccnl differente da quello indicato dalla stazione appaltante nel bando, a condizione che...