Appalti di servizio illeciti, la frode impedisce la restituzione dell’Iva
Il contratto riqualificato in somministrazione esclude il diritto alla detrazione. Ma il rimborso dell’imposta versata è concesso solo se il contesto non è fraudolento
Nell’ambito delle moderne filiere produttive, la gestione delle attività di supporto – quali la logistica, la movimentazione di merci, la gestione di magazzini, le pulizie industriali – viene sempre più frequentemente affidata in outsourcing, con contratti che si presentano come appalti di servizi, ma che, in alcuni casi, celano un utilizzo non conforme della forza lavoro.
Il confine tra appalto e somministrazione di lavoro rappresenta uno snodo delicato, non solo in ambito giuslavoristico, ...