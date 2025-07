Artigiani, commercianti e gestione separata, le istruzioni Inps per il Quadro RR

L’Inps, con circolare 105/2025 del 27 giugno, fornisce le istruzioni operative per la compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF”, riguardante i contributi previdenziali dovuti a saldo 2024 e in acconto 2025 dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e alla gestione separata. Il documento disciplina in dettaglio le modalità di calcolo della base imponibile, il versamento dei contributi e la gestione di casi particolari come il concordato preventivo biennale ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi