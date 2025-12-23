Artigiani Metalmeccanici, firmato il rinnovo del Ccrl in Piemonte
Introdotti nell’accordo un Elemento economico regionale e un Elemento di produttività regionale
Il 22 dicembre 2025 tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e Claai e le organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil del Piemonte è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del Ccrl Area Meccanica. Si tratta del nuovo Contratto collettivo regionale di lavoro applicabile ai lavoratori delle imprese artigiane che adottano il Ccnl metalmeccanici dell’artigianato. Il perimetro di applicazione comprende i settori della metalmeccanica, dell’installazione di impianti e dell’autoriparazione...
