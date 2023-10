Asili nido distrettuali con orari flessibili di Claudio Tucci

Si pensa a sgravi per l’impresa che crea queste strutture e per le aziende che si convenzionano









Con un tasso di occupazione femminile al 52,2%, ma ben 18 punti in meno di quello maschile e più o meno altrettanti in meno rispetto alla media internazionale il governo Meloni sta pensando di favorire, anche con nuovi strumenti, le forme di conciliazione vita lavoro. Insomma, non solo smart working.

L’idea, che piace al ministro del Lavoro, Marina Calderone, e ai tecnici di palazzo Chigi, è quella di puntare su un doppio intervento: asili nido distrettuali, o sovra comunali, e maggiore flessibilità...