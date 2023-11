Assegno di inclusione da gennaio, platea di 737.400 famiglie di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci

Per il supporto formazione lavoro partito il 1° settembre sono arrivate 112mila domande









Saranno quasi 740mila i nuclei familiari ex percettori del Reddito di cittadinanza che da gennaio potranno accedere alla nuova piattaforma Siisl per richiedere l’Assegno d’inclusione, secondo le nuove regole previste dal governo Meloni. Stando alle primissime stime dell’Inps, che il nostro giornale è in grado di anticipare, delle 737.400 famiglie interessate, 348.100 hanno al proprio interno un minore, 215.800 una persona disabile, 341.700 un anziano.

Si tratta di un numero elevato di persone che ...