Assegno di inclusione, nuove modalità di verifica della condizione di svantaggio
Gli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia sono tenuti a validare le domande dell’assegno di inclusione per attestare la situazione di svantaggio in cui si trova il richiedente.
L’Inps con il messaggio 3408/2025 del 12 novembre rinvia al precedente messaggio 623/2024 per le funzionalità del servizio di validazione da parte dell’ufficio del Ministero di giustizia (UEPE).
Attraverso il servizio “Validazione delle certificazioni ADI”, gli UEPE, in pratica, possono validare la...
