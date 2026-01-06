Assegno di inclusione, rinnovo senza interruzione ma dimezzato

Importante novità per l’assegno di inclusione (Adi), la misura di contrasto della povertà e di inserimento sociale e lavorativo che affianca quella di supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), assieme alla quale è stato superato il reddito di cittadinanza.

Al fine di garantire la continuità del sostegno economico, la legge di Bilancio per il 2026 (199/2025, articolo 1, commi 158-161) ha eliminato il “mese di stop and go”, precedentemente previsto dopo i primi 18 mesi di fruizione continuativa ...