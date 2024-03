Assegno unico del 2022 neutro ai fini di quello del 2024

L’assegno unico universale erogato nel 2022 non sarà conteggiato ai fini Isee 2024 per l’erogazione dell’assegno stesso nel corso di quest’anno. Lo ha affermato Maria Teresa Bellucci, vice ministro del Lavoro, in risposta a un’interrogazione nell’aula del Senato.

In base alla norma che regola l’Isee, i trattamenti indennitari assistenziali e previdenziali eerogati per ragioni diverse dalla disabilità rientrano nel calcolo dell’indicatore. Di conseguenza gli importi dell’Auu del 2022 saranno valorizzati...