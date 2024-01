Assegno unico, mensilità di gennaio liquidata sulla base delle tabelle 2023

La mensilità di gennaio 2024, in pagamento dal giorno 17 al 19, verrà liquidata sulla base degli importi indicati nelle tabelle del 2023, poiché non è stato ancora ufficializzato l’indice di variazione per il 2024. Con la mensilità seguente Inps provvederà a effettuare i conguagli. Lo ha reso noto l’Inps con il messaggio 15/2024 dello scorso 2 gennaio. Nel messaggio è stato anche reso noto il calendario dei pagamenti per il periodo gennaio-giugno 2024.

