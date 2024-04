Assunzioni agevolate 2024 - Giovani under 30

L’agevolazione, per i datori di lavoro privati che effettueranno nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato nei confronti di giovani di età non superiore a 30, ha una durata massima di 36 mesi e comporta un esonero contributivo pari al 50% dei contributi previdenziali nel limite di euro 3.000 su base annua

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento per questa tipologia di agevolazione è la seguente l’art. 1, co. 100 e ss della L. 205/2017 e l’art. 1, co. 10 della L. 160/2019. Inoltre, varie sono le indicazioni operative fornite dagli enti competenti (Circ. INPS, 2.3.2018, n. 40, Circ. INPGI, 28.5.2019, n. 4, Circ. INPS 28.4.2020, n. 57).

Natura del beneficio

In relazione alla normativa comunitaria, il beneficio del comma 100 dell’art. 1 della L. 205/2017, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo...