Assunzioni agevolate: istruzioni operative per l'anno 2026

Proponiamo un'analisi sulle condizioni di accesso alle misure agevolative ed uno schema operativo delle misure utilizzabili e delle relative condizioni di applicazione.

Le ultime settimane del 2025 hanno registrato un notevole fermento in tema di assunzioni agevolate, con un insieme di buone notizie che accompagneranno gli imprenditori nel 2026.

Successivamente alla pubblicazione delle circolari Inps 177 e 178, che hanno dato piena operatività agli incentivi per datori di lavoro e lavoratori under35, impiegati nei settori sostenibili ed innovativi, il testo del Decreto Milleproroghe, ad oggi ancora in bozza, ha esteso a tutto il 2026 le misure agevolative previste...