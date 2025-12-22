Assunzioni agevolate: istruzioni operative per l'anno 2026

Proponiamo un'analisi sulle condizioni di accesso alle misure agevolative ed uno schema operativo delle misure utilizzabili e delle relative condizioni di applicazione.
Le ultime settimane del 2025 hanno registrato un notevole fermento in tema di assunzioni agevolate, con un insieme di buone notizie che accompagneranno gli imprenditori nel 2026.
Successivamente alla pubblicazione delle circolari Inps 177 e 178, che hanno dato piena operatività agli incentivi per datori di lavoro e lavoratori under35, impiegati nei settori sostenibili ed innovativi, il testo del Decreto Milleproroghe, ad oggi ancora in bozza, ha esteso a tutto il 2026 le misure agevolative previste...
Argomenti
I punti chiave
- I requisiti generali per accedere gli incentivi alle assunzioni
- Rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
- Regolarità contributiva
- Scelta del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da applicare
- I recenti chiarimenti della circolare Inps 150/2025
- Quando gli incentivi non spettano
- L'incremento occupazionale netto: disciplina, criteri di calcolo e problematiche operative
- Schema operativo: gli incentivo all'assunzione utilizzabili nell'anno 2026