Attivazione della settimana corta nello studio professionale

La domanda

Uno studio professionale con 35 dipendenti (nessun dipendente iscritto al sindacato) che applica il CCNL Studi professionali Consilp vorrebbe applicare la settimana corta. I dipendenti anziché lavorare 40 ore settimanali - lunedì/venerdì - lavorerebbero 36 o 38 ore scalando il monte ore che maturano di ROL (40 h annue) ed Ex Festività (32 h annue); mentre le ferie vengono usufruite in agosto e dicembre/gennaio durante la chiusura aziendale. Come possiamo attivare tale prassi? Basta un semplice regolamento aziendale? Si possono scalare sia i Rol che le Ex festività? Eventualmente si può azzerare il residuo negativo di Rol e Ex Festività a fine anno?