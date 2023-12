Attori di cinema e televisione, via ai minimi tabellari e contrasto alle molestie

Che si lavori uno come cinquanta giorni, comunque vadano le cose, non si potrà percepire meno di 325 euro lordi, all’interno di tutta una serie di parametri che comporranno la retribuzione minima da ora prevista. Ha il sapore della svolta il contratto collettivo degli attori di audiovisivo sottoscritto a Roma da Anica, Apa e Ape assieme a Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil. E si tratta del primo Ccnl di settore in 118 anni di storia del nostro cinema che dal 2024, e per tre anni, regolerà la vita...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi