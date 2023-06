Aumenta il costo per rimpatriare il lavoratore ExtraUe assunto illegalmente di Alberto Rozza

Il datore di lavoro che occupa un cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno dovrà sostenere nel 2023 un costo pari a circa 2.400 euro per le spese di rimpatrio nel suo Paese d'origine

Sulla Gazzetta Ufficiale 138 del 15 giugno 2023 è stato pubblicato il decreto 3 febbraio 2023 con il quale il Ministero dell'interno ha elevato per l'anno 2023 da euro 1.798,00 a euro 2.365,23 il costo medio del rimpatrio per ogni lavoratore straniero assunto illegalmente, così come previsto dal decreto interministeriale 151/2018.

