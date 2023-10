Aumentano i paletti per limitare gli anticipi pensionistici di Matteo Prioschi

L’ultima versione disponibile della legge di Bilancio 2024 non modifica più di tanto i requisiti anagrafici e contributivi di accesso ai principali canali di pensionamento, ma introduce vincoli sugli importi per scoraggiare i pensionandi.

Restano invariate le regole riguardanti le due tipologie di pensione:

quella di vecchiaia, per chi ha almeno un contributo accreditato prima del 1996, continuerà a essere accessibile con almeno 67 anni di età e 20 di contributi (requisiti da adeguare alla speranza di vita dal 2027, al pari di tutti gli altri soggetti a questo meccanismo);

quella anticipata, sempre per chi ha contributi ante 1996, che richiede almeno 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne) a prescindere dall’età.

Saranno ancora sufficienti 41 anni di contributi per i lavoratori precoci (24mila uscite nel 2022) e le quote a partire da 61 anni e 7 mesi di età per gli “usurati” (1.600 uscite nel 2022), nonché vecchiaia e anticipata in totalizzazione.

Quota 103 resta in vita, ma viene introdotto il calcolo dell’assegno con il sistema contributivo invece che con quello misto. Per raggiungere 41 anni di contributi nel 2024 occorre aver iniziato a versare nel 1983 e quindi si rientrerebbe nel metodo di calcolo misto, che comporta l’applicazione del metodo retributivo fino al 1995. Quindi i futuri “quotisti” perderanno 12 anni di calcolo retributivo.

Si riducono ulteriormente le chance di utilizzo di opzione donna, perché matureranno i 61 anni di età entro quest’anno le stesse lavoratrici che hanno compiuto i 60 nel 2022. E quindi non si aprono le porte della pensione a nuove leve anagrafiche, ma solo a chi ha bisogno di un anno in più per raggiungere il co-requisito di 35 anni di contributi.

La manovra, inoltre, interviene sulle pensioni contributive, quelle destinate, in via generale, a chi ha contributi accreditati solo dal 1996 in poi. Restano invariati i requisiti anagrafici, cambiano soprattutto quelli correlati all’importo. La pensione di vecchiaia si continuerà a raggiungere a 67 anni e almeno 20 di contributi ma solo se il valore sarà pari almeno a quello dell’assegno sociale (attualmente 503,27 euro mensili lordi). Oggi è richiesto un valore pari almeno a 1,5 volte. Quindi si dà il via libera a pensioni povere.

Tuttavia, a 64 anni di età e 20 anni di contributi si potrà accedere all’anticipata contributiva con un valore, in via generale, di almeno tre volte l’assegno sociale (oggi 2,8 volte). Ma se l’importo sarà superiore a cinque volte il trattamento minimo, verrà tagliato fino al raggiungimento degli attuali 67 anni. Insomma, non si dovrà avere una pensione da fame, ma se “troppo” agiati si verrà puniti.

Alla luce della legge di Bilancio il passaggio al contributivo, deciso nel 1995 e non ancora completamente realizzatosi, come disegnato finora sembra non essere più sufficiente per l’equilibrio dei conti. E andare in pensione inizia a richiedere abilità particolari, al fine di riuscire a evitare tutti i paletti all’accesso.

