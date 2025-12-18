Aumenti in arrivo con il Ccnl servizi di pulizie
Il comparto artigiano ha raggiunto l’accordo anche per l’una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale
Il 17 dicembre 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl servizi di pulizia, scaduto il 31 dicembre 2024. L’intesa riguarda i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane operanti nei servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
L’accordo, di durata quadriennale e con scadenza il 31 dicembre 2028, è stato firmato dalle organizzazioni datoriali Confartigianato imprese di pulizia, Cna costruzioni – Cna imprese di pulizia, Casartigiani...