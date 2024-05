Aumenti assorbibili nel ccnl commercio

La domanda

L’articolo 216 del rinnovato ccnl prevede che “Gli aumenti che non siano di merito (...omissis....), possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali Accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della concessione a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali erogati dall’1° gennaio 2022.”. Sembra, quindi, che siano assorbibili solo gli aumenti riconosciuti da tale data in poi lasciando non assorbibili i precedenti erogati al 31 dicembre 2021. E’ corretta tale intepretazione? Può eventualmente un accordo succesdsivo con il lavoratore rendenre assorbibili anche quelli riconosciuti prima dell’1° gennaio 2022 senza passare in sede protetta?