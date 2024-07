Aumenti e nuove qualifiche nel rinnovo del Ccnl turismo

Il 5 luglio Federalberghi e Faita, insieme a Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo.

Il Ccnl si applica ai lavoratori occupati in alberghi, villaggi turistici, campeggi, porti turistici, ostelli, bed and breakfast e, più in generale, in tutte le attività turistico ricettive italiane, alberghiere ed extralberghiere nonché alle attività annesse alle stesse, quali centri...