Aumento e una tantum per il settore della piccola industria del legno di Paola Sanna

Firmato l’accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale

Il 15 novembre 2023 Unital, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto l’ipotesi di verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali scaduto il 28 febbraio 2023.

Una tantum

Ai lavoratori in forza verrà riconosciuta una somma a titolo di una tantum, equivalente per ogni livello del Ccnl, di 900,00 euro lordi a copertura del periodo 1° marzo 2023 fino al 30 novembre 2023. Tale somma verrà erogata in due tranche di 450,00 euro lordi da riconoscere...