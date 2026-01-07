ApprofondimentoRapporti di lavoro

Auto in uso promiscuo, gli imponibili convenzionali per l'anno 2026

di Gabriele Bonati

N. 1

Guida al Lavoro

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale i costi chilometrici elaborati dall'ACI per l'individuazione del fringe benefit 2026, derivante dall'utilizzo promiscuo delle autovetture e motocicli aziendali, tenendo conto delle diverse casistiche previste della vigente normativa

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato (tenendo conto delle diverse tipologia di fonti di energia: benzina, gasolio, ibrida plug-in e elettrica), sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025 (supplemento n. 40), le tabelle nazionali, elaborate dall'ACI, recanti i costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli ai fini dell'individuazione, per l'anno 2026, del reddito in natura (art. 51, c. 4, lett. a, DPR 917/86, e successive modificazioni) dei veicoli aziendali (di proprietà, in...

Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. Le regole in vigore dal 2025
  2. La trattenuta al dipendente
  3. Possibile esenzione del valore del benefit
  4. Valore normale del benefit

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro