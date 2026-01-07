Auto in uso promiscuo, gli imponibili convenzionali per l'anno 2026

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale i costi chilometrici elaborati dall'ACI per l'individuazione del fringe benefit 2026, derivante dall'utilizzo promiscuo delle autovetture e motocicli aziendali, tenendo conto delle diverse casistiche previste della vigente normativa

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato (tenendo conto delle diverse tipologia di fonti di energia: benzina, gasolio, ibrida plug-in e elettrica), sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025 (supplemento n. 40), le tabelle nazionali, elaborate dall'ACI, recanti i costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli ai fini dell'individuazione, per l'anno 2026, del reddito in natura (art. 51, c. 4, lett. a, DPR 917/86, e successive modificazioni) dei veicoli aziendali (di proprietà, in...