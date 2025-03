Autocertificazione benefici contributivi

La domanda

Si chiede di sapere se la mancata trasmissione della dichiarazione di non commissione di illeciti ostativi al rilasio del durc determina automaticamente la perdita dei benefici contributivi fruiti o se la revoca di questi ultimi può essere evitata mediante presentazione tardiva dell’autocertificazone, anche eventualmente in sede di verifica ispettiva, In caso affermativo, cosa accede qualora nei confronti di un’azienda sia stata accertata la commissione di violazioni che impediscono il rilascio del durc? Non sarà più possibile la presentazione della dichiarazione o la stessa potrà essere presentata e consentirà il riconoscimento delle agevolazioni fruite fino al momento di commissione delle violazioni accertate?