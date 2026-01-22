Autoliquidazione Inail 2025/2026, il calcolo del premio

La seconda fase dell'autoliquidazione dei premi Inail è caratterizzata dalla determinazione e saldo, sulla base delle retribuzioni denunciate, dell'importo della regolazione del premio per l'anno precedente (anno 2025) e calcolo dell'importo della rata anticipata per l'anno corrente (anno 2026)
Basi di calcolo premi PAT
La comunicazione delle basi di calcolo del premio, per ogni codice ditta, avviene tramite pubblicazione nella sezione "Fascicolo aziende" in www.Inail.it – Servizi online. Nelle basi di calcolo sono indicati gli elementi per il calcolo della regolazione e della rata del premio di autoliquidazione e dei contributi associativi.
Il campo GESTIONE TARIFFARIA: indica la gestione tariffaria in cui è inquadrato il datore di lavoro.
Il campo VOCE indica la voce di tariffa corrispondente alla classificazione...