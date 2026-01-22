Autoliquidazione Inail 2025/2026, la denuncia delle retribuzioni

La prima fase dell'autoliquidazione dei premi Inail è caratterizzata dalla denuncia per via telematica, per ogni posizione assicurativa, delle retribuzioni relative ai soggetti assicurati nell'anno precedente (2025)
La dichiarazione delle retribuzioni, come premesso, deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite i seguenti servizi (INAIL, circ. n. 1/2012):
- “Invio Telematico Dichiarazioni Salariali”;
- “Al.P.I. on line”;
- “Invio delle retribuzioni e calcolo del premio”, per il settore Navigazione.
Il termine massimo per la presentazione telematica delle dichiarazioni retributive, compreso il settore marittimo, è fissato al 2 marzo 2026 (in quanto il 28 febbraio 2026 cadde di sabato).
Per le ditte cessate si veda quanto indicato precedentemente.
I dati della denuncia: le istruzioni operative
Partendo dal modello cartaceo 1031 (vigente per casi residuali, ad esempio: dichiarazione ...
Argomenti
I punti chiave
- I dati della denuncia: le istruzioni operative
- Riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti: la tabella riepilogativa codici
- Le riduzioni del premio assicurativo
- Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d’Italia
- La retribuzione imponibile
- Base imponibile
- Dirigenti
- Retribuzione: casi particolari
Correlati
Nota