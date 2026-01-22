SpecialiPratica Professionale

Autoliquidazione Inail 2025/2026, il versamento del premio

di Gabriele Bonati

N. 3

Guida al Lavoro

La terza fase dell'autoliquidazione dei premi Inail è caratterizzata dal pagamento, con un unico versamento, del premio derivante dalla somma algebrica degli importi a titolo di regolazione (saldo anno 2025) e di rata (anticipo anno 2026), calcolati per ciascuna posizione assicurativa

Il modello F24

La sezione del mod. F24 da compilare per il pagamento del premio di autoliquidazione è "SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI - INAIL" e occorrerà tenere presente quanto segue:

  • nello spazio “Codice sede” occorre indicare il codice identificativo della sede INAIL competente per territorio. Il codice, composto di cinque numeri, è reperibile sul sito www.INAIL.it – Chi siamo – Struttura organizzativa - Uffici territoriali. L’elenco dei “Codici sede INAIL” è pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it;
  • nello spazio “Codice ditta” indicare sempre il Codice ditta;
  • nello spazio C.C. indicare il codice di controllo;
  • Numero di riferimento: occorre distinguere tra il pagamento del premio di autoliquidazione INAIL e il pagamento dei contributi associativi:
    1. “Premio di autoliquidazione INAIL (codici ditta con PAT): riportare il numero 902026, che individua la richiesta di pagamento dell’autoliquidazione 2025/2026.
    2. “Premio di autoliquidazione INAIL settore navigazione (PAN)”: riportare il numero di sei cifre indicato nella ricevuta rilasciata dal sistema al momento dell’invio delle dichiarazioni delle retribuzioni tramite l’apposito servizio “Invio delle retribuzioni e calcolo del premio”.
    3. “Contributi Associativi”: riportare il numero di richiesta di pagamento del contributo associativo indicato nella colonna "CODICE PER F24", sezione “Basi di calcolo contributi associativi” del modulo “Basi di calcolo premi”;
  • nello spazio causale la lettera “P”;

Nello spazio "Importi a debito versati":

  • Premio INAIL: indicare l'importo del premio da versare (v. campo C del “Riepilogo delle somme da pagare”).
  • Contributi Associativi: indicare l’importo da pagare utilizzando un rigo diverso per ciascun codice identificativo del contributo, che è dato dalla somma algebrica del contributo dovuto per regolazione al netto dell’importo indicato nel campo “Anticipo calcolato dall’INAIL”, sezione “Basi di calcolo contributi associativi” del modulo “Basi di calcolo premi” e quanto dovuto in rata.

Nello spazio "Importi a credito compensati":

  • Premio di autoliquidazione INAIL a credito del datore di lavoro: indicare l’importo del premio di autoliquidazione da compensare. Compilare due o più righe della sezione INAIL del modello F24.

Prima riga: indicare il numero di richiesta del premio di autoliquidazione da compensare, inserendo l'importo nel campo "importi a credito compensati";

Riga successiva indicare il numero di richiesta dell'importo a debito e il relativo...

