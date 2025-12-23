Autoliquidazione Inail 2025/2026: le istruzioni operative
Riepilogati in una nota dell’Istituto gli adempimenti in scadenza nel prossimo mese di febbraio
Con la nota 11245 del 22 dicembre 2025, l’Inail ha riepilogato gli adempimenti in scadenza nel prossimo mese di febbraio, finalizzati alla definizione dell’autoliquidazione del premio a saldo 2025 ed anticipo 2026.
Queste le nuove scadenze:
16 febbraio 2026: entro questa data, le aziende provvedono al versamento del premio inail dovuto a titolo di saldo...
